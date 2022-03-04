Van’da bin 300 okulda deprem tahliye tatbikatı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘tatbikat yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’daki tüm okullarda da eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesinde yapılan tatbikat, senaryo gereği sirenin çalmasıyla başladı. Üç aşamada gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Tatbikatta afat ekipleri ve gönüllüleri ile birlikte polis ekipleri de katılarak bilgilendirmelerde bulundu.

Tatbikat sonrası konuşan Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, afetlerin önceden bilinmesinin mümkün olmadığını belirtti. Alınacak önlemler ve verilecek eğitimlerle afetlerden doğacak zararın minimize edilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Vali Vekili Canpolat, “İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla bu yılın ‘tatbikat yılı’ olarak değerlendirilmesi dolayısıyla il genelinde tatbikat gerçekleştirdik. Tüm ülkede eş zamanlı olarak ilimizde de yaklaşık bin 300 okulumuzda 290 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenimizin katılımıyla deprem tahliye tatbikatını gerçekleştirdik” dedi.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu, ancak doğacak zararların minimize edilmesi amacına yönelik eğitimler verildiğini söyleyen Canpolat, geçtiğimiz 2021 yılı boyunca bu konuda afet eğitimleri verildiğini anımsattı. Van’da da geçtiğimiz yıl 900 bin vatandaşa afet eğitimi verildiğini hatırlatan Canpolat, bu yıl ise afetleri tatbikat boyutuyla sürdüreceklerini kaydetti.

Tatbikat programını Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da izledi.