Van’da ‘bağımlılıkla mücadele’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeline ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitim semineri verildi.

EĞİTİM 05.08.2022, 09:47
Van’da ‘bağımlılıkla mücadele’ semineri

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezi’nde verilen seminere zabıta personeli ve ilgili daire başkanları katıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi klinik psikologları Seher Aydemir ve Özlem Aydemir tarafından verilen eğitim seminerinde slayt gösterimi eşliğinde “Bağımlılık nedir? Bağımlılık türleri, bağımlılığın sebepleri, bağımlılıkla mücadele ve tedavi yöntemleri” ile ilgili çeşitli bilgiler verildi.

Seminerde ayrıca vatandaşlarla etkileşim halinde olan zabıta personelinin madde bağımlısı bireyleri nasıl teşhis edeceği, bunlara yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği ve hangi kurumlara yönlendirilmesi gerektiği konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.
Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

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