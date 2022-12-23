Van’da ‘Aile Okulu Projesi’yle 21 bin veliye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığının “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” sloganıyla hayata geçirdiği “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülen çalışmalar neticesinde 21 bin veliye ulaşıldı.

EĞİTİM 23.12.2022, 12:50
Van’da ‘Aile Okulu Projesi’yle 21 bin veliye ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde Van’da bin 450 kurs açıldı. Ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçların yer aldığı “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde 21 bin veliye ulaşıldı.

Proje çerçevesinde İpekyolu ilçesine bağlı Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy, projenin 81 ilde devam ettiğini ifade etti. Van’da bin 322 öğretmenin projeyle ilgili eğitim aldığını ve bu eğitimleri ilk olarak kendi okulundaki velilere verdiğini belirten Toy, “Bugün itibariyle 21 bin veliye ulaştık. Bunun 10 bin 600’ü kadın, 10 bin 400’ü ise erkek. Bu projeyle biz neyi hedefliyoruz? Eğer güçlü bir aile varsa, güçlü bir toplum olur. Eğer eğitimli olan bir aile varsa, o ailedeki çocukların eğitimleri de çok daha güzel olur. Bu çerçevede sosyal beceri yaşantısından sağlıklı yaşama, teknolojinin düzenli kullanımından aile içi iletişime kadar birçok konu başlıklarımız var” dedi.

"Hedefimiz 60 bin veliye ulaşmak"
Eğitimlere olan katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Toy, “Bu konuda güzel çalışmalarımız olmuş. Bu çalışmalarımız en son veliye ulaşana kadar devam edecek. Önümüzdeki yıl hedefimiz 21 bin olan bu sayıyı üç kat arttırarak 60 bin veliye ulaşmaktır” diye konuştu.

"Kadınlar buraya gelerek sosyalleştiler"
Okul Rehber Öğretmeni Sümeyra Akarçay ise velilerin eğitimlere çok yoğun bir talep gösterdiğini belirterek, “Velilerimiz düzenli bir şekilde eğitimlere geldiler. Katılım güzeldi. Bu benim üçüncü grubum. Normalde 44 saat süren bir eğitim. İletişim ile başlayan eğitimlerimizi akran zorbalığı, teknoloji bağımlılık türleri, ahlak gelişimleri, beslenme ve spor ünitesi ile bitiriyoruz. Tabi sosyal ve ekonomik olarak elverişli bir konumda değiliz. Ancak kadınlar buraya gelerek sosyalleştiler. Kadınların daha mutlu bir şekilde çocukları üzerindeki değişimi gördükçe bende mutlu oldum. Bu projenin devam etmesini istiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Eşim ve çocuklarımla iletişimim daha kolay oldu"
Proje sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini aktaran Kadriye Bingöl isimli vatandaş da, “Ben eşimle ve çocuklarımla daha çok zaman geçirmeye başladım ve onlarla iletişimim daha çok kolaylaştı” dedi.

4 çocuk annesi Necla Özdemir de, “Özel çocuğum olduğu için psikiyatri desteği aldım. Onun yanı sıra okulda sağlıklı yaşam, eğitim, zararlı internet ortamları konusunda bilgilendirildik. Her şeyden önce eve gittiğimiz zaman stres ve sıkıntıdan uzaklaşıyoruz. Eşimizle, çocuklarımızla nasıl iletişim kuracağımızı biliyoruz. Eşimize güler yüzlü davrandığımız zaman güler yüz alabiliyoruz. Her okulda olması gereken bir şey bu. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Semra Arslan isimli veli ise daha önce vaktinin çoğunu çocuklarına bakarak geçirdiğini anlatarak, “Burada internetin ne kadar zararlı olduğunu öğrendik. Teknoloji olsun, sağlıklı beslenme olsun, iletişim olsun bu eğitimlerin bize büyük katkısı oldu. Arkadaşlarla çok güzel zamanımız oldu. Buraya belki asık suratla geliyorduk ama buradan güler yüzle çıkıyoruz” şeklinde konuştu.İHA

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