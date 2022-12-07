Van’da 67 okulun öğretmen odası yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki 67 ilk ve ortaokulunun öğretmen odasını yeniledi.

EĞİTİM 07.12.2022, 13:26
Van’da 67 okulun öğretmen odası yenilendi

Kitap Van, Etüt Van, sürekli eğitim merkezleri, tamamlayıcı kurslar, etüt merkezleri, okullara kazandırılan kütüphaneler ile eğitime yüzde 100 destek veren Van Büyükşehir Belediyesi, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla bir ilke daha imza atarak 67 okulun öğretmen odasını baştan aşağı yeniledi.

Hayata geçirilen proje ile öğretmenlerin ders aralarında vakit geçirdikleri ve çeşitli toplantılarını yaptıkları odalar sıfırdan dizayn edildi. Her detayında öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınan öğretmen odalarında boya ve mobilyasının yanı sıra bilgisayar, televizyon gibi malzemeler de yerleştirildi. Projeyle İpekyolu’nda 15, Edremit’te 10, Tuşba’da 10, Erciş’te 5 ve diğer ilçeler de 3’er adet olmak üzere toplam 67 ilk ve ortaokulunun öğretmenler odası yenilendi.

Yenilenen öğretmen odalarıyla daha güzel bir ortamda vakit geçiren öğretmenler ise yapılan çalışmalardan dolayı Vali Ozan Balcı ve Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.İHA

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