Van’da 307 bin öğrenci ders başı yaptı

Van’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı, valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Van YYÜ yerleşkesindeki Çocuk Van Anaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmasında eğitime, bilgiye, bilime, kültüre ve sanata dost bir idareci olduğunu belirten Balcı, "Asli görevimiz; eğitim camiasının, öğretmenlerin ve öğrencilerin önündeki engelleri açmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bunları yaptığımız zaman memleketin ve milletin ilerlemesine, yükselmesine katkı sağlamış oluyoruz. Eğitim öğretim bir numaralı meselemizdir. Tüm gücümüzü, devletimizin ve milletimizin tüm imkanı, kabiliyet ve potansiyelini eğitim camiasının emrine vermiş bulunmaktayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç ise bakanlık olarak bu yıl okulöncesi eğitimde bir seferberlik başlattıklarını belirterek, “Hiçbir çocuğun eğitimden yoksun kalmaması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üç bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfıyla yapıyoruz. Anaokulu hedefimizden bugün itibariyle bin 407 anaokulunu açmış bulunuyoruz.

Türkiye çapında 10 bin 200 ana sınıfını açarak çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Bu yıl itibariyle okulöncesi eğitiminden faydalanan çocuk sayısı bir önceki yıla göre 659 bin artmıştır. Bu çocukları bir yıl içerisinde sınıflara yerleştirmek, öğretmen, materyal vermek, bunların hepsi büyük işlerdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük iller arasında yer alan Van'daki okullaşma oranını yüzde 98'lere kadar çıkaran valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizler için gurur verici bir tablo. Bundan sonraki hedefimiz sadece 5 yaşındaki çocuklar değil, 3-4 yaşındaki evlatlarımızı da en erken yaşlarda öğretmenlerimizle buluşturmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Halk oyunları gösteriminin ardından kurdele kesimi ile süren tören, Çocuk Van Anaokulunun gezilmesi ile sona erdi.

Programa AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ile Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.