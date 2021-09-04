Van’a Turizm Uygulama Oteli Müjdesi

Göreve başladıktan sonra Van’da 21 okulun yapımı için projeleri imzalayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, turizmde Doğunun incisi olan Van’a Turizm Uygulama Oteli müjdesini de verdi.

Daha önceden Hizmet İçi Eğitim Merkezi olarak belirlenen bina, Edremit İlçesi’ndeki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in onayı ile Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Lisesi bünyesinde uygulama oteli olarak hizmet verecek.

Öğrenciler, okul bünyesinde konaklama, seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim görecek.

Öğrencilerin, eğitim görüp işletmesini yapacakları ve Edremit yolu üzerinde Van Gölü kıyısında bulunan yeni uygulama oteli, 4 adet derslik, 3 adet çok amaçlı salon, 1 bilgisayar dersliği, 750 kişilik konferans salonu ve yemek salonunun olduğu 17.000 metre kare kapalı alan olmak üzere 65 bin metre kare alana sahip.

Bahçesinde spor sahalarının yer aldığı 100 odalı büyük uygulama oteli, turizmde her yıl payını arttıran Van ilimizin kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Van’ın turizmine büyük katkı sağlayacak tesisimiz için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e ve Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederiz.