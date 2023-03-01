Van YYÜ’de uzaktan eğitim süreci ele alındı

Senato toplantısına başkanlık eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumun hep birlikte el ele vererek atlatılacağını ifade etti.

“VAN YYÜ AİLESİ ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEKTİR”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Şevli, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremden dolayı çok müteessiriz.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü olarak bu dönemde büyük bir dayanışma ve yardımseverlik örneği gösteren tüm öğrencilerimize, aynı şekilde tüm akademik ve idari kadromuza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailemizin, bu dayanışma ve birlik içerisinde depremin yaralarının sarılması için ve depremden etkilenenlere destek olmak adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

“KARARLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Rektör Şevli, depremin tüm bu etkilerinden dolayı uzaktan eğitim sürecinin başladığını belirterek, “Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamız, öğrencilerin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden, mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerinin sağlanmasına yönelik uzaktan eğitim süreci ile ilgili kararları açıklamış ve depremin üniversitelere etkileri ile ilgili bilgileri paylaşmışlardı. Yükseköğretim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre örgün öğrenimde eğitim gören öğrencilerin yaklaşık %20’si deprem bölgesinde eğitim görmekte veya deprem bölgesinde ikamet etmektedir.

Bu sayı Türkiye’deki tüm örgün ön lisans ve lisans öğrencilerinin neredeyse beşte biridir. Depremin tüm bu etkilerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamız nisan ayının ilk haftaları itibarıyla tekrar bir değerlendirme yapılacağını belirttiler, yapılacak değerlendirme sonucunda şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkânının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğin de değerlendirileceğini belirtmişlerdi” diye konuştu.

“3 ÖĞRENCİMİZİ BU DEPREMDE KAYBETTİK”

Van YYÜ öğrencilerinin de depremden etkilendiklerini dile getiren Rektör Şevli, “Bizim deprem bölgesinde ikameti olan 2275 öğrencimiz bulunmakta. Üzülerek ifade ediyorum ki 3 öğrencimizi bu depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin hepimizin başı sağ olsun, tekrar yakınlarına sabırlar diliyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören 89 öğrencimiz en az bir yakınını depremde kaybetmiştir.

37 personelimizin de en az bir aile yakını vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, onlara da tekrar başsağlığı diliyoruz. Evleri hasarlı olan öğrencilerimiz var. Depremin tüm ülkemizi sarsan etkilerinden dolayı eğitim sürecinin uzaktan yapılması kararı bütün üniversiteler tarafından makul karşılanmış ve hemen senato kararları ile uzaktan eğitim uygulamasına geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“BU SÜRECİ HASSAS VE TİTİZLİKLE YÖNETMEMİZ GEREKİYOR”

Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için en büyük sorumluluğun akademik personelde olduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için zorlu olan bu süreci hassas ve titizlikle yönetmemiz gerekiyor. Derslerin verimli geçebilmesi için online eğitime uygun ders içeriklerinin hazırlanması ve bunların öğrencilere aktarılması yani öğretilmesi hususunda akademisyenlerimize büyük iş düşüyor.

Bugün burada pandemi dolayısıyla hazırlıklı olduğumuz uzaktan eğitim altyapısı ile ilgili güncel düzenlemeler ve hakkında bilgilendirme yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Birazdan gerçekleşecek sunumun dikkatle dinlenilmesi hem hocalarımızın karşılaştığı sistemsel zorlukları aşmasına hem de bu sürecin olabildiğince verimli geçmesini sağlayacaktır” dedi.

“DERSLERİN VERİMLİ GEÇMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

Genişletilmiş Senato Toplantısı katılımcılarına uzaktan eğitim süreci ile ilgili değişiklikleri ve düzenlemeleri aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ise, “Eğitim Planlaması Senatosu Kararı ile yaptığımız duyuru kapsamında; 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin 20 Şubat 2023 tarihinde başlayarak uygulamalı bilimler olan Tıp Fakültesi (4,5 ve 6. sınıf), Diş Hekimliği Fakültesi (4 ve 5. sınıf), Veteriner Fakültesi (5. sınıf), Eczacılık Fakültesi (5. sınıf), Sağlık Bilimleri Fakültesi (4. sınıf), Eğitim Fakültesi (4. sınıf), İlahiyat Fakültesi (4. sınıf) ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (4. sınıf) öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri dışındaki ve harici birimlerde eğitime “uzaktan eğitim” ile devam edilmesi kararı alınmıştı.

Bugün üniversitemizin uzaktan eğitim ile ilgili usul ve esaslar deprem sebebiyle yeniden ele alınarak düzenlenmiştir. Buradaki amacımız okutulacak derslerin içeriği, materyalleri ve süresi gibi özellikleri değerlendirerek derslerin verimli geçmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Başar Yılmaz, uzaktan eğitim süreci ile ilgili bilgilendirmeler bulunan bir sunum gerçekleştirdi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin katılımıyla gerçekleşen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genişletilmiş Senato Toplantısı’na, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla, Genel Sekreter Cahit Tekin ile Yönetim Kurulu ve Senato Üyeleri, Yönetim Kurulu Temsilcileri, Senato Temsilcileri katıldı.

Van Bölge Gazetesi