Van YYÜ-VANESOB arasında işbirliği protokolü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, rektör yardımcıları, genel sekreter, 19 fakülte dekanı, meslek yüksekokulu müdürleri, enstitü müdürleri, üniversite yönetim kurulu ve her fakülteden bir temsilciden oluşan 56 hocanın katılımıyla aylık senato toplantısı Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanlığında yapıldı.

EĞİTİM 18.03.2022, 11:07
Van YYÜ-VANESOB arasında işbirliği protokolü

Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Geliştirme Teknoloji ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (YÜSİGET) ve VANESOB tarafından organize edilen senato toplantısı, İstiklal Marşı’nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Göreve geldiği 2019’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini şehirle bütünleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Şehir gelmezse biz şehre gideceğiz.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi süreci bu planlamamıza engel olmuştur. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte bugün Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde tüm senato üyelerimizle birlikte toplantımızı gerçekleştirdik. Bu üniversitemiz adına belki de bir ilktir. Bunu Başkanımız İsa Berge’nin desteğiyle başardık” dedi.

VANESOB’un yaklaşık 40 bin kişiyi temsil ettiğini dile getiren Şevli, “Senato üyelerimiz burada 19 oda ve birlik başkanını görüyor, ama arkasında 20 bin üyesi olan ve ilçeleriyle birlikte Van’ın tamamına hitap eden müthiş örgütlü bir yapı vardır. Buna 20 bin kayıt dışını da eklediğimizde aslında biz 40 bin kişi ile toplantı yapmış oluyoruz. VANESOB, bu kadar temsiliyeti yüksek olan bir kurumdur. Senato, üniversitenin en yüksek organıdır. İmzaladığımız protokol ile VANESOB ve odalarımız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımız ile bir araya geleceğiz. 10 meslek yüksekokulumuzda sanat öğretiyoruz. İş dünyasına atılacak olan öğrencilerimizi esnaf ve sanatkarlarımız için yetiştiriyoruz. Çekirdekten yetişen ustalarımızı üniversitemizde öğrencilerimiz ile buluşturacağız. Öğrencilerimize verecekleri dersler ile deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacağız. İyi yetişmiş ustalarımız meslek yüksekokullarımızda öğrencilerimize eğitim verebilir” ifadelerini kullandı.

Ahiliğin bir insan yetiştirme modeli olduğunu de belirten Şevli, “YÜSİGET Müdürü Doç. Dr. Abdullah Oğrak hocamız da ahilikten bahsetti. Üretim anlamında ahilik kapitalizmi yenemez ama ahilik bir insan yetiştirme modelidir. Kapitalizmin ağına düşmüş insanları ancak ahilik sistemi ile yeniden kazanabiliriz. Kayıt dışı Van için önemli bir sorun. Küçük işletmeler ile büyük kurumsal bir işletmeden aynı oranda vergi ve SGK talep ediliyor. Hatta büyük işletmelere daha fazla kolaylık sağlanıyor. Üniversitemiz Van’da neden bu kadar yüksek oranda kayıt dışı esnaf olduğunu araştırabilir. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, akademisyenlerimizin bu konuda hazırlayacağı raporu ilgili bakanlıklara sunabiliriz. Bu vesileyle senato toplantımıza ev sahipliği yapan VANESOB Başkanımız İsa Berge’ye ve oda başkalarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri üniversitemize davet edeceğiz. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u ve Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

Slayt sunumuna İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale şehitlerini anarak konuşmasına başlayan VANESOB Başkanı İsa Berge; kurumun misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Ahi Evran’ı Veli’yi rahmetle anan Başkan Berge, birliğe bağlı odalar ve üye sayıları ile bilgi verdi. VANESOB’un yaklaşık 20 bin üyesi olduğuna dikkat çeken Berge, yaklaşık 20 bin kayıt dışı esnaf da olduğunu vurguladı. Berge, “Kayıt dışı esnaf en büyük sorunumuzdur.

Van’da yaklaşık 20 bin kayıtlı esnaf bulunurken, yine yaklaşık 20 bin kayıt dışı esnaf olduğunu değerlendiriyoruz. İlgili kurumlar ile olan lobi faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bir mobil denetim aracı ile kayıt dışı esnafın kayıt altına alınması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara ileten, ilimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan, esnaf ile devlet arasında köprü vazifesi gören, üyeleri ile iletişimi koparmayan, kayıt dışı esnaf ile mücadele eden, devlet destekleri ile KOBİ’lere verilen finansa erişim altyapısını sağlayan, birliğimize bağlı odalarımız ve üyelerine standartlara uygun hizmet sunan bir kurum olmayı görev biliyoruz. Van’ın ekonomik kalkınmasında can damarı rolü oynayan, ortak akıl sistemi ile etik hareket eden, katma değerli projelere destek veren, güler yüzlü ve kaliteli hizmeti esas alan, istihdama katkı sunan, yerel esnafın tercih edilmesini sağlayan, kadın girişimci sayısını arttıran, mesleki eğitime önem veren, e-ticaret ve dijital platformları değerlendirerek şehrimizin alışveriş potansiyelini yükselten bir kurum olmayı vizyon olarak görüyoruz” dedi.
Birliğe kayıtlı 18 bin 817 esnaf ve sanatkar bulunduğunu söyleyen Berge, Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında maske, siperlik maske, eldiven ve hijyen seti dağıttık. Van Valiliği ve Van İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle çok sayıda esnafımızın aşılanmasını sağladık. Kredi kefalet kooperatifleri ve bankalar aracılığıyla finansa erişimi kolaylaştırdık.

Van’a gelen bakanlar ve üst düzey yöneticilere esnafımızın sorunlarını içeren dosyaları sunduk. Kapıköy Sınır Kapısı’nın yeniden açılması çalışmalarında yer aldık. Yönetim kurulu ve başkanlar kurulu toplantıları ile istişare kültürünü devam ettirdik. Resmi yazıların ve bilirkişi raporları ilgili kurumlara gönderdik. Üye hizmetlerini aksatmadan sürdürdük. Dijital hizmet sunduk. (e-belge-mail) Dijital ödeme ile internet bankacılığının kullanılmasını yaygınlaştırdık. ‘Bir Lisan Bir İnsan’ ile ‘Farsça-İngilizce’ kursu projesini uyguladık. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van İş Kurumu Müdürlüğü organizasyonuyla çırak, kalfa ve usta mesleki eğitim planlamalarının hazırlanmasında yer aldık. Mesleki eğitim çalıştayında kurumsal önerilerimizi sunduk. Mesleki Yeterlilik Kursu’na (MYK) katılan esnafımızı belgelendirdik. İl İstihdam Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptık. İstihdama önemli katkı sunması beklenen Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projesini takip ediyoruz. Tuşba Yeni Marangozlar Sitesi projesini de takipteyiz. Merhamet eli olduk. “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasında milletimizin yanında olduk.

Başkale’deki selzedelere destek çalışmalarında yer aldık. Van’ın sorunları ve çözüm önerileri için yapılan toplantılara katıldık. Toplumsal sorumluluk gereği dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarda yer aldık. Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkması için paydaşlarımız ile birlikte çalışmalarda bulunduk” diye konuştu.

Kurumsal hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Berge, “İşsizliğin azaltılması kapsamındaki projeleri destekledik. İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mobil Denetim Aracı (kayıt dışı esnaf çalışması), iş yerlerinin çatılarına güneş panellerinin kurulması, güneş enerjisi sistemleri (GES), rüzgar enerjisi (RES) projelerine destek verilmesi. Ara ve kalifiye elemanların yetiştirilmesi, sınır ticareti yapan esnafımızın bilinçlendirilmesi, bölge esnaf ve sanatkarına pozitif ayrımcılığın yapılması, Van İş Kurumu Müdürlüğü desteğiyle uygulamalı işbaşı eğitimi, iş garantili kurslar ve staj programlarının düzenlemesi gibi hedeflerimiz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından; VAN YYÜ-VANESOB kamu sanayi/ticaret işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında; üniversite şehir bütünleşmesi, Üniversite-Sanayi Üniversite-Esnaf işbirliğinin kurulması, yerel dinamikler olarak kent ekonomisinin ve gelişiminin planlanması, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına dahil edilmesi, kongre, panel ve seminer düzenlenmesi, teknopark, iş geliştirme ve kuluçka merkezlerinin hayata geçirilmesi,

yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projelere ve hibe çağrılarına ortak başvurunun yapılması, pazarlama, satış teknikleri, hijyen ve sanitasyon, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri ilişkileri, kişisel gelişim, proje, AR-GE ve personel eğitimi, araştırma merkezleri kurularak esnafın işletmeleri ile ilgili meslek analiz raporlarının çıkarılması, esnafa yönelik tezli tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, (Van esnafı yüksek lisans yapıyor) spesifik ve sektörel bazlı çalışmalar ile lokal ve katma değerli ürünlerimizin yurtiçi ve yurtdışı pazarda değerlendirilmesi, ‘Turizm Cenneti Van’ şiarıyla Van’ın turizm potansiyeli dikkate alınarak hazırlanacak eylem planı ile Van’ın ülkemize ve dünyaya tanıtılması konuları yer aldığı belirtildi.
VANESOB Başkanı İsa Berge, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye hediye takdim ederken, senato toplantısı ise hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.İHA

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