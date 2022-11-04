Van YYÜ çocuk ve gençlere yönelik 25 projeyi hayata geçiriyor

Üniversite yerleşkesindeki Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş'ın 25 projenin tanıtımını yaptığı programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, YYÜ'nün, Cumhuriyetin 100. yılında çocukların yüzünü hep güldürdüğü gibi güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Hem çocukların mutlu olduğunu hem de geleceğe ilişkin onlara hayal anlamında katkı sağladığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bence çok güzel işler yapıyor. Bu vesileyle bu projeleri destekleyen, yüreklendiren, ortam hazırlayan rektör hocam olmak üzere rektör yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz finansmanını sağlıyor, katkı sunuyor. Kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunlar aslında şehirlere, şehir olma özelliğini katan projeler. Çocukların hayallerine, yaşamlarına değer katan işler. Biz sonuçta şuna inanıyoruz, nesiller geliyor geçiyor ama gelecek nesiller için ne yaptığımız çok önemli. Burada gelecek nesiller için yaptığımız çalışmaları şehrin geleceğini, çocukların hayallerini konuştuk. Bundan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkanları ve alt yapısıyla onlara yüzünü dönen bir üniversite olduklarını ifade etti.,

Üniversitelerinde tek yönlü veya tek disiplinli bir eğitim modeli yerine disiplinler arası, yenilikçi ve girişimci bir bilim anlayışın hakim olduğunu anlatan Şevli, "Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültemiz, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü paydaşlığında çocukların ve gençlerin yüzünü güldürecek, farklı ana sanat dalları üzerinden şekillenen 25 projeye imza atıyor. Bu projeler, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını derinden etkileyecek ve eğitim aldıkları süre zarfında onların motivasyonlarını artıracak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için birbirinden değerli projelerin şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, çağa ve ihtiyaca uygun bir şekilde hazırlanmasına gayret edilen bu projelerde emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum."

Program müzik dinletisiyle sona erdi.AA