Van YYÜ çocuk ve gençlere yönelik 25 projeyi hayata geçiriyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilecek 25 projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

EĞİTİM 04.11.2022, 17:25 04.11.2022, 17:25
Van YYÜ çocuk ve gençlere yönelik 25 projeyi hayata geçiriyor

Üniversite yerleşkesindeki Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş'ın 25 projenin tanıtımını yaptığı programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, YYÜ'nün, Cumhuriyetin 100. yılında çocukların yüzünü hep güldürdüğü gibi güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Hem çocukların mutlu olduğunu hem de geleceğe ilişkin onlara hayal anlamında katkı sağladığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bence çok güzel işler yapıyor. Bu vesileyle bu projeleri destekleyen, yüreklendiren, ortam hazırlayan rektör hocam olmak üzere rektör yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz finansmanını sağlıyor, katkı sunuyor. Kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunlar aslında şehirlere, şehir olma özelliğini katan projeler. Çocukların hayallerine, yaşamlarına değer katan işler. Biz sonuçta şuna inanıyoruz, nesiller geliyor geçiyor ama gelecek nesiller için ne yaptığımız çok önemli. Burada gelecek nesiller için yaptığımız çalışmaları şehrin geleceğini, çocukların hayallerini konuştuk. Bundan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkanları ve alt yapısıyla onlara yüzünü dönen bir üniversite olduklarını ifade etti.,

Üniversitelerinde tek yönlü veya tek disiplinli bir eğitim modeli yerine disiplinler arası, yenilikçi ve girişimci bir bilim anlayışın hakim olduğunu anlatan Şevli, "Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültemiz, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü paydaşlığında çocukların ve gençlerin yüzünü güldürecek, farklı ana sanat dalları üzerinden şekillenen 25 projeye imza atıyor. Bu projeler, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını derinden etkileyecek ve eğitim aldıkları süre zarfında onların motivasyonlarını artıracak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için birbirinden değerli projelerin şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, çağa ve ihtiyaca uygun bir şekilde hazırlanmasına gayret edilen bu projelerde emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum."

Program müzik dinletisiyle sona erdi.AA

Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9