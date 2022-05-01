Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi dünya genelindeki üniversiteleri çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve bu alandaki en önemli derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education (THE)’nın 2022 Impact Ranking - Etki Sıralaması listesine ilk kez girmeyi başardı. 

EĞİTİM 01.05.2022, 15:55 01.05.2022, 16:07
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

Kısa süre önce SCImago Institution Rankings (SIR) ve Centre for Science and Technology Studies (CWTS) - Leiden Ranking gibi dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralama listelerinde yerini alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şimdi de dünya genelindeki üniversiteleri çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve bu alandaki en önemli derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education (THE)’nın 2022 Impact Ranking - Etki Sıralaması listesine ilk kez girmeyi başardı. 

2004 yılından bu yana dünya genelindeki üniversiteleri çeşitli kriterlere göre değerlendiren Times Higher Education Impact Ranking (THE Etki Sıralaması), United Nations - Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 Sustainable Development Goals (SDGs)  ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni temel alarak yükseköğretim kurumlarının bu hedefler doğrultusunda elde ettikleri başarılarını ortaya koyan sıralamalar yayımlandı.

Bu bağlamda Times Higher Education Impact Ranking, 2022 yılında etki sıralaması listesine 106 farklı ülkeden 1406 üniversitenin dâhil edildiğini açıklamış, bu listeye dâhil edilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ise dünya üniversiteleri arasındaki Overall Rank (Genel Etki Sıralaması)’na göre 601-800 bandında yer aldı.

Üniversitemiz, Sustainable Development Goals (SDG)’lere göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde; Clean Water and Sanitation SDG-6’da, Affordable and Clean Energy SDG-7’de ve Life on Land SDG-15’te 201-300 bandında; Zero Hunger SDG-2’de 301-400, Good Health and Well-being SDG-3’te 401-600, Partnerships for the Goals SDG-17’de 801-1000 aralığında sıralamaya girmiştir. Böylece, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi başvuru yaptığı tüm SDG alanları içinde dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında derecelendirildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı listede yer alma başarısı gösteren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; başarısını yurtiçindeki üniversiteler arasındaki sıralamasıyla da göstermiştir. Üniversitemiz, Türkiye’den dâhil edilen 58 üniversite arasında genel etki sıralamasına göre 24’üncü sıraya yerleşmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ülke genelinde en başarılı olunan Clean Water and Sanitation SDG-6’da 9’uncu sıraya yerleşirken; Life on Land SDG-15’te 12’inci, Affordable and Clean Energy SDG-7’de 13’üncü, Zero Hunger SDG-2’de 14’üncü, Good Health and Well-being SDG-3’te 19’uncu, Partnerships for the Goals SDG-17’de ise 32’inci sırada yer aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde yakaladığı başarısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Şevli; “Üniversitemizin kuruluşunun 40. yılında dünyanın en iyi üniversiteleri ile birlikte anılmaktan son derece gururluyuz. Üniversitemizin ve ülkemizde yer alan diğer üniversitelerin böylesine başarılar elde etmesi son derece anlamlıdır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak stratejik hedeflerimiz doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetlerimizi her geçen gün daha da nitelikli bir hale getirdiğimiz kanaatindeyim. Nitekim bu sıralamalar yaptığımız çalışmaların, gösterdiğimiz azmin ve gayretin önemli birer göstergesidir. Şimdiki hedefimiz ülkemizin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasındaki yerimizi daha ileri seviyeye taşımaktır. Benimsediğimiz sürdürülebilir ve gelişim odaklı çalışma yöntemimizle gerek ülkemiz gerek dünya bilim camiasına etki değeri yüksek, önemli katkılar sunacağımıza olan inancım tamdır. Kalite standartlarımızın istikrarlı şekilde yükselmesine katkı sunan, bu hedef doğrultusunda özveri ile çalışan akademisyenlerimize ve  tüm Van YYÜ ailemize teşekkür ediyor, Üniversitemize her daim verdikleri desteklerinden ötürü YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

#van yyü #hamdullah şevli
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