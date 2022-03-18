Van Teknokent, girişimcilerin başvurularını bekliyor

Van Teknokent’ ten yapılan açıklamaya göre, Van Teknokent bünyesinde kurulan BİGG Startone kuluçka programı, girişimcilik ve yeni fikirlere verdiği önemle girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda karşılaştıkları birçok zorluğu birlikte aşmak için çözüm üretiyor.

200 yüz bin TL hibe desteği…

Girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanan BiGG programında, girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağlanıyor.Programa daha önce bu desteği kullanmamış ve herhangi bir şirketin hissedarı olmayan üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler ve mezun öğrenciler başvuru yapabiliyor. Van Teknokent’te girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili kilit eğitimler veriliyor Van Teknokent

"TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı"

kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak yürüttüğü BİGG StartOne Programı ile girişimcilere; iş fikirlerini geliştirmeleri, fikir ve ortaya çıkacak ürünün doğrulanması, performans analizlerinin yapılması, iş planlarının değerlendirilmesi gibi ihtiyaç duyabilecekleri her alan ve konuda eğitim ve mentörlük desteği sağlıyor. BİGG StartOne Girişimcilere 7/24 ücretsiz ofis kullanımı, iş fikri doğrulama, Van Teknokent firmaları ile eşleştirme çalışmaları, pazar analizi, ürün konumlandırma, ekip kurma ve yönetme eğitimi, mentorluk ve danışmanlık, ücretsiz prototipleme atölyesi kullanımı gibi destekler sunarak, girişimcileri TÜBİTAK BiGG Programının 2. Aşaması’ na hazırlıyor.

BİGG StartOne programında verilen eğitim ve programlarda girişimciler planlarını yazıyor. Ardından TÜBİTAK’a gönderilen projeler kabul edildiği takdirde girişimcilere hibe desteği sağlanıyor. Uygulayıcı kuruluş olarak %66 başarı oranı ile faaliyet gösteren Van Teknokent birçok girişimcinin TÜBİTAK BiGG programı ile 200 bin lira hibe desteği almasını sağladı. Yenilikçi iş fikirlerine 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlayan BİGG Startone Programına 27 Mart’ a kadar başvuraların bigg.startone.net adresi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

Bölgegazetesi