Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Van'da trafik polisleri öğrencilere trafik eğitimi verdi. 316 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ziyaretleri devam ediyor.
Bu kapsamda Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Van Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “Trafik Dedektifleri Projesi” çalışmalarında 316 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Öğrencilere yönelik bu tür eğitim çalışmaları devam edecek.
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