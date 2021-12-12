Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri’ kapsamında İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. 6-10 Aralık

2021 tarihleri arasında “2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında 21 okuldaki 2 bin 262 öğrenciye temel trafik eğitimi verildi.iha