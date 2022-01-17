Van'ın Özalp ve Gevaş ilçelerinde eğitime ara

WanHaber - ÖZEL

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pazartesi günü Özalp'ta taşımalı eğitime, Gevaş'ta ise ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarına ara verildi.

Gevaş'ta okullar tatil edildi

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

Özalp'ta taşımalı eğitime ara

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Özalp ilçemizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.