Van'ın bir ilçesinde okullar tatil edildi!

Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden, ilçe genelinde okulları 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

İşte Gevaş Kaymakamlığı'nın yaptığı o paylaşım:

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.