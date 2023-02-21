Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara!

Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği açıklandı.AA