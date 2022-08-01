Van Eğitime Destek Platformu toplantısı yapıldı

Van Eğitime Destek Platformu Temmuz ayı toplantısı kapsamında Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı ile Platformun İl Koordinatörü TÜGVA İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, 4 gün süren bir alan çalışması yaptı.

Bahçesaray'dan Başkale'ye, Çaldıran'dan Erciş'e, Van kırsalındaki 10 ilçede ziyaretler gerçekleştirerek toplantılar düzenleyen platform, ilçelerde kaymakamlar, milli eğitim müdürleri, müftüler, okul müdürleri ve mevcut bileşenler ile toplantılar yaptı. Son gün ise Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın da katılımıyla Norşin Camii Eğitim Salonu'nda 3 merkez ilçe bileşenleri, STK başkanları ve ilgili bürokratlarının katılımıyla ana toplantı icra edildi.

İlçelerin talepleri, yeterli olunamamış alanlar, yeni kayıt döneminin iyi değerlendirilmesi, gibi konular toplantıda masaya yatırıldı. Van Eğitime Destek Platformu Temmuz ayı toplantısında yeni öğretim yılı için önemli kararlar alındığı ifade edildi.