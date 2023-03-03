Van'dan deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, Malatyalı öğrencilere eğitim veriyor

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı koordinasyonunda devam ediyor.

Hayatın normale dönmesi için birçok çalışmanın aynı anda yürütüldüğü Malatya'da eğitim faaliyetlerinin de kaldığı yerden devam etmesi için gönüllü öğretmenler görev yapıyor.

Van'dan bölgeye giden öğretmenler, Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde ana okulu ve ilkokul seviyesindeki 150 öğrenciye eğitim veriyor.

Öğrenciler ve veliler, okulun açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken öğretmenler ise öğrencilerin deprem psikolojinden kurtulmaları için eğitimin çok önemli olduğunu belirtti.

Eğitim merkezinde öğretmenlerle bir araya gelen, öğrencilerle sohbet eden Balcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.AA