Van'da yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Van'da kar tatili var mı?

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Van'daki binlerce öğrenci ve öğretmenin merakla beklediği kar tatili haberi ise valilik tarafından henüz açıklanmadı.

Konuyla alakalı Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıklamayı bu sayfadan anlık olarak takip edebilirsiniz.