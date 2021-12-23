Van'da yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma
Van'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'da binlerce öğrenci ve öğretmenin merakla beklediği tatil haberi ise henüz verilmiş değil.
Van'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışından dolayı kent genelinde bir çok yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Van-Bahçesaray yolu ise Van Valiliği'nin talimatıyla trafiğe kapatıldı.
Van'da okullar tatil mi?
Van'da binlerce öğrenci ve öğretmenin beklediği tatil haberi henüz gelmedi. Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olan tatil haberini bu sayfadan sizinle paylaşacağız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|18
|27
|9. Sivasspor
|18
|26
|10. Karagümrük
|18
|26
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|18
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10