Van'da yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma

Van'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışından dolayı kent genelinde bir çok yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Van-Bahçesaray yolu ise Van Valiliği'nin talimatıyla trafiğe kapatıldı.

Van'da okullar tatil mi?

Van'da binlerce öğrenci ve öğretmenin beklediği tatil haberi henüz gelmedi. Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olan tatil haberini bu sayfadan sizinle paylaşacağız.