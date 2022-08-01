Van'da üniversite tercih ve tanıtım günleri etkinliği düzenlendi

Adayların, doğru üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilmesi için Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 13 üniversite açtığı stantlarda ziyaretçilerine rehberlik hizmeti verdi.

Söyleşi ve çeşitli etkinliklerin de yer aldığı etkinliğe, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş katıldı.

Şevli, etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin etkinlik sayesinde üniversiteler hakkında gerekli araştırmayı yaparak tercih verdiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin Kariyer Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen rehber öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimize tercih danışmanlığı yapıyoruz.

İlimizdeki üniversite adaylarına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin tüm üniversiteleri gezme ve tanıma şansı olmayabilir. Bu yüzden üniversiteleri ilimize davet ettik. Rektörlerimiz aramızda. Üniversitelerimizin burs olanaklarını, imkanlarını, bölümlerini adaylara tanıtıyoruz.

"Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" da bugün başladı. Öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulunun web sayfasından YÖK Sanal Fuarı'na girerek Türkiye'deki tüm üniversiteleri inceleme şansı bulabilirler. Üniversitemiz diğer illerdeki tercih etkinliklerine de katılıyor. Üniversitemizin güzelliklerini ve başarılarını adayı öğrencilere tanıtmayı amaçlıyoruz."

Etkinlik, 5 Ağustos'a kadar devam edecek. AA