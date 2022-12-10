Van'da tüm okullar ‘Yeşilay Dostu Okul’ oldu

Yeşilay Van Şubesi ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde tüm eğitim kurumları, ‘Yeşilay Dostu Okul’ olarak tanımlanacak ve bağımlılıkla mücadelede ortak stratejiler uygulanacaktır. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “Kurumsal anlamda gerekli desteği sağlayarak özellikle riskli mahallelerde pilot uygulamalar ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ayrıca 13 ilçemizdeki bin 491 okulumuzda, 19 bin 758 öğretmenimizin gönüllü desteğiyle 309 bin 534 öğrencimizde farkındalık oluşturarak, sürece gönüllü katılmaları sağlanacaktır. Her Okulumuzda görev alacak Yeşilay elçileri öğrencilerimizle de ailelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bunun yanında Yeşilay Van Şubesinin ilimizde yürüteceği tüm kurumsal projelerde ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’, ‘Liseler arası münazara yarışması ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) formatör eğitimleri ilgili birimlerdeki yöneticilerimizle de desteklenmesi sağlanacaktır.

Bu duygularla imzalanan işbirliği protokolün ilgili kurumumuz ve serhat şehrimize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durğun ise İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye teşekkür edilerek, protokolün hayırlı olması dileklerinde bulundu.iha