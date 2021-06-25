Van'da sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı otobüsler, 26-27 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin ve refakatçilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Olası yoğunluğun önüne geçmek içinde mevcut güzergahlara ek seferler de bırakıldı. Trafikte aksama yaşanmaması için toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda öğrenci ve refakatçilerinin hassasiyet göstermesi gerektiği belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sınava girecek öğrencilere de başarı diledi.