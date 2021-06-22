Van'da özel okulları kıskandıran köy okulu

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Gövelek Mahallesi’nde bulunan Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu, gerek fiziki gerekse diğer konulardaki gelişmelerle özel okul konforuna kavuştu.

EĞİTİM 22.06.2021, 11:22 22.06.2021, 11:49
Van'da özel okulları kıskandıran köy okulu

Gövelek Mahallesi’ndeki Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu, son bir yıldır yapılan düzenlemelerle birçok yeniliğe kavuştu. Dış boyası yenilenen okulda, dekorasyon ve ekipmanlarla özenle hazırlanan sınıflar ilgi çekiyor. Akademik başarının da hızla arttığı okul, gerçekleştirdiği projelerle de göz dolduruyor.

“Özel okul konforuna getirmeye çalıştık”
Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu Müdürü Recep Yariçi ve mesai arkadaşları, her türlü detayı düşünerek okulu özel okulları da kıskandıracak bir duruma getirdi. Yariçi, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için pandemiyi fırsata çevirdiklerini söyledi. Yariçi, “Geldiğim süreçte okulun fiziksel koşullarını düzenlemek istedik. Pandemi sürecinde yoğun görüşmeler yaparak hayırseverlerimizin katkılarını da kullanarak okulumuzu tamamen yenileyerek özel okul statüsüne getirdik. Gece gündüz çalışılarak okulumuzu özel okul konforuna getirmeye çalıştık. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen İlçe Milli eğitim Müdürümüz İsa Şipal’e, okulumuzu yapan ve sonraki süreçte bizi sürekli destekleyen iş adamı Bülent Sarıgül’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.iha

#gövelek köyü #özalp
Yorumlar (4)
kıyıcaklı 1 gün önce
Hayırlı olsun. Darısı halen prefabrik binada eğiti-öğretim veren Kıyıcak Lions Okulunun başına...
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Konfor mu 1 gün önce
Konfor mu vanda. Van eğitimde Türkiyede sondan 3. Şaka yapmayın artık.
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Rektör 1 gün önce
Yav o da birşey mi. Siz asıl TEV İfakat Yavuz İlkokulu bu görün. Okul yıkıldı yıkılacak. Sözüm ona İl müdürü Hasan kardeşin dünyadan haberi yok.
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☺️☺️ 1 gün önce
Çok güzel bizim bahçeşehir koleji gibi ...
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