Van'da okulöncesi eğitime tam destek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde eğitimin her kademesine yapılan destekler sürüyor. Bu çerçevede kentteki eğitim kalitesi ve kapasitesini artırmak için imkânlarını seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin dezavantajlı bölgelerinde bulunan 194 anaokuluna yaklaşık 7.5 milyon TL malzeme desteği sağladı.

Miniklerin eğitim öğretim hayatlarına daha kaliteli ve sağlıklı bir ortamda başlamaları için Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma ile içerisinde oyuncak seti, dolap, perde, halı, boya, çocuk sandalyesi ve minder gibi ürünlerin olduğu malzeme desteği veriliyor.

Yapılan desteklerle anaokullarının malzeme eksikleri giderilirken, miniklerin daha güzel ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri sağlanıyor. Yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 104 anaokulunun malzemeleri miniklerin hizmetine sunulurken, 90 okulun malzemelerinin ise ara tatil bitmeden teslim edilmesi planlanıyor. Yapılan malzeme desteğinin yanı sıra anasınıflarının boyaları da yenileniyor.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi; 'Kitap Van Projesi', ‘Etüt Van Projesi, sürekli eğitim merkezleri, öğretmen odalarının yenilenmesi gibi birçok proje ile eğitime yüzde 100 destek sağlıyor.iha