Van'da okullara kar tatili!

Van Valiliği, yarın kentte okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.

İşte Van Valiliği'nden yapılan o açıklama:

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretmenlerimiz, Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir.