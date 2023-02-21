Van'da okullar tatil edildi!

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bünyesindeki tüm okullarımızda eğitime 21 Şubat 2023 Salı günü için ara verilmiştir” denildi.