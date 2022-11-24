Van'da Öğretmenler Günü kutlandı

Van'da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tiyatro Müdürlüğü salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aday ve emekli öğretmenler konuşma yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ise "Öğretmenlerimiz, memleketimizin, milletimizin, ülkemizin yükselmesine, yücelmesine, en önemlisi insan kaynağının yetiştirilmesine anlamlı katkı sağlıyor. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayım. Çabamız öğretmenlerimizin problemlerini ortadan kaldırmak ve onlara yardımcı olmaktır. Eğitim birinci önceliğimizdir. Van'da da eğitim adına çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah öğretmenlerimizle Van'ın akademik başarısını 5 yıl içinde üst seviyelere çıkaracağız. Bu kutsal mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize de memleketimize, milletimize sundukları katkıdan dolayı müteşekkir olduğumu belirtiyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke "İnsan yetiştirmek en kutsal ve önemli değerlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Aday öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Balcı, öğretmenlere kitap hediye etti, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerini verdi.

Program oratoryo ve resim sergisinin ardından sona erdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.