Van'da öğretmen odaları yeni imajına kavuşuyor

Sürekli Eğitim Merkezi, tamamlayıcı kurslar, etüt merkezleri, okullara kazandırılan kütüphaneler, öğretmen ve öğrencilere yönelik etkinliklerle eğitime yüzde 100 destek veren Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 67 ilk ve ortaokulda öğretmenler odasını yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda öğretmenlerin ders aralarında vakit geçirdikleri ve çeşitli toplantılarını yaptıkları öğretmen odaları Van Büyükşehir Belediyesi eliyle yeniden dizayn ediliyor. Her detayında öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınan projede, öğretmenler odasını sadece iç boya ve mobilya olarak değil, teknik olarak da donatılarak, Bilgisayar ve internet imkânı ile televizyon gibi malzemeler de yerleştirilecek.

Proje kapsamında İpekyolu'nda 15, Edremit'te 10, Tuşba'da 10, Erciş'te 5 ve diğer ilçeler de 3'er adet olmak üzere toplam 67 ilk ve ortaokuluna öğretmenler odası kazandırılıyor. Öğretmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma hummalı bir çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda, öğretmenlerin ders aralarında vakit geçirdikleri ve toplantı yaptıkları öğretmen odalarını yeniden dizayn ediyor.

Yeni kütüphaneler yapmanın yanı sıra, ana sınıflarını da yeni malzemelerle donatan Van Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlerin ihtiyaçları dikkate alınan projede, odalar boyandı ve yeni mobilyalarla daha konforlu hale getirildi. Bilgisayar ve internet imkânı ile televizyon gibi malzemelerin yerleştirileceği okullarda 67 öğretmen odası yeniden dizayn edilerek öğretmenlerin hizmetine sunulacak.

Van Bölge Gazetesi