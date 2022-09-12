Van'da öğrencilere kırtasiye desteği

Hizmet ve projelerinde çocuklara ve eğitime özel bir yer veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Merkez mahallelerdeki okulların bahçe ve çevre temizliğini günler öncesinde yaptırarak çehresini değiştiren Başkan Akman, diğer taraftan da öğrencilere yaptığı desteklerle onların yüzlerini güldürdü.

Sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi’ne giden Başkan Akman, ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilere okul çantası, beslenme çantası, çizgili ve çizgisiz defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve kuru boya gibi malzemelerden oluşan kırtasiye seti dağıttı. Aynı zamanda eğitimci olan Başkan Akman, “Çocuklara ve çocukların eğitimine yapılan desteğin geleceğe yapılan önemli bir yatırımdır. Bu bilinçle çocuklarımızın eğitimine imkanlarımız dahilinde desteklerimizi aksatmadan sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte Belediye Başkanı Salih Akman’ı karşılarında gören minik öğrenciler, kısa süre bir şaşkınlık yaşasalar da kırtasiye setinin dağıtılmasıyla birlikte çocukların yüzlerindeki şaşkınlık yerini mutluluğa bıraktı.