Van'da öğrenciler okulun ilk günü ücretsiz taşınacak

Van Büyükşehir Belediyesinden binlerce öğrenciye eğitim öğretimin ilk günü ücretsiz ulaşım sürprizi geldi.

EĞİTİM 05.09.2021, 18:15 05.09.2021, 18:29
Van'da öğrenciler okulun ilk günü ücretsiz taşınacak

Van’da 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi günü Van Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüsler, tüm öğrencilere gün boyu ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler, 6 Eylül Pazartesi günü yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaz tatili boyunca öğrencilere yönelik farklı kurslar ve sosyal etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Eğitimin başlayacağı 6 Eylül Pazartesi günü tüm gün, tüm hatlarda geçerli olan ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak için öğrencilerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

Kaynak: İHA

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