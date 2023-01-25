Van'da merakla beklenen bilim şenliği başladı

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen şenlikte, matematik, mühendislik, enerji, uzay ve havacılık alanlarında çocuklara uygulamalı eğitimler veriliyor.

Yarıyıl tatili süresince devam edecek şenliğin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, öğrencileri bilim ve sanatla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatili süresince eğitici etkinliklere katılacağını anlatan Aydın, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve aynı zamanda büyüklerimizin deney ve gözlemlerde bulunabilecekleri çok güzel bir sergi oldu. Şenlik 15 gün boyunca herkesin beğenisine sunulmuş durumda. Amacımız çocuklarımızın deneyleri yapmak suretiyle doğa olaylarını anlayabilmeleri, çeşitli aktivitelerden faydalanarak gözlem yeteneklerini geliştirmeleridir. Bir hizmetimiz daha inşallah önümüzdeki günlerde başlayacak. Bilim merkezini Van'a kazandıracağız." dedi.AA