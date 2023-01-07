Van'da matematik seferberliği başladı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak ve öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematiği sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede Yüzüncü Yıl Üniversitesi desteği ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde her ay çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda okul koridorlarında ve sınıflarda matematik köşeleri ve matematik sokakları oluşturulduğuna değinilen açıklamada, Kentte bu kapsamda liseler arasında 'limitsiz Matematik şenlikleri' ve Bilgiye Bakalım etkinliği ile start verildi. Ortaokul ve ilkokullarda 'Sorunu Sor Arkadaşın Çözsün, Rasyonel Çiftlik, Cebir Karoları, Şekillerle Matematik ve Matematik Dijital Eğitim Platformu' ile öğretmen ve öğrencilere yönelik animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri, konu özetleri ve konu anlatım videolarla sınıf içi öğrenme süreçleri desteklenmeye devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise yaptığı açıklamada, bu seferberlik çerçevesinde öğrencilere küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Mayıs ayında tüm bu çalışmaların sergilenebileceği 'Matematik Seferberliği Şenliğini' yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi