Van'da 'Madde Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesinin kadın ve gençlere yönelik kişisel gelişim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan ortak organizasyonla stajyer öğrencilere "Madde Bağımlılığı" konulu seminer verildi.

Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube sorumlusu Seyhan Kılıçacar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj gören öğrenciler katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Fatma Aslan ve Psikolog Cansu Doğan tarafından öğrencilere madde bağımlılığının olumsuz sonuçları ve riskleri, madde bağımlılığının fiziksel, psikolojik, davranışsal sonuçları hakkında önemli bilgiler verdi.



Slayt gösterimi ile verilen seminer soru cevap şeklinde son buldu.