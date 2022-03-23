Van'da genç istihdama katkı sunulacak

DAKA ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Çocuk Girişimciliği Eğitimi Faaliyetleri, DAKA Girişimcilik Programı Faaliyetleri, Mesleki Eğitim Çalışmalarına İlişkin Faaliyetler, Teknofest Etkinliği Hazırlık Faaliyetleri, Ajans ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Koordinasyonunda Yürütülen TRB2 Bölgesi Yazılım Hareketi Programı Faaliyetleri, Ajansın koordinasyonunda yürütülen Gençler İçin İlham Veren Konferanslar Etkinliği Faaliyetleri, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinasyonunda Gerçekleştirilecek Olan "1. Van İnsansız Hava Araçları Yarışması" Faaliyetleri, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinasyonunda Gerçekleştirilecek Olan "Geleceğim Mesleğim" Temalı Kısa Film Yarışması Faaliyetleri gerçekleştirilecek.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Van Mehmet Erdemoğlu MTAL Müdürü Ercan Türker'in katılımıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine ilgili kurumların yetkilileri de katılım sağladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2009 yılından bu yana Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden, sanayi altyapısına kadar bir çok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de genç nüfus yoğunluğu bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Van'da bu potansiyelin işgücüne kazandırılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılım sağlaması ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Bu noktada; ülkemizin sahip olduğu işgücünün niteliğinin artırılması ve kayıt dışılığın azaltılması için teknolojik gelişmelerin de etkisiyle değişen ihtiyaçlara uygun bir işgücü piyasası oluşturulması önem arz ediyor. İşgücü piyasasının ihtiyaçları sürekli değişim gösterirken, dünyada özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik dönüşüm, işgücü piyasasını, üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştirmekte, bunun sonucunda farklı beceri ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçten tüm dünyayla birlikte ülkemiz de etkiliyor. Kalkınma ajansları kuruluşlarından bu yana gençlerin istihdamına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden kalkınma ajanslarının önümüzdeki dönemde de gençlerin istihdamının sağlanmasında önemli roller alabileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda, 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının "Genç İstihdamı" teması altında faaliyetlerini önceliklendirilmesi kararlaştırıldı. Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması amaçlanıyor.

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesi'nde 14-29 yaş aralığında yer alan gençlerin toplam nüfusa oranı %30,6 olurken, bölge bu oranla Türkiye'de Düzey-2 bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRB2 Bölgesi'nde "Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda 2022 yılı çalışma programında birçok faaliyet planlanıyor. Bu faaliyetler kapsamında bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarla çeşitli iş birliği protokolleri aracılığıyla ortak faaliyetler yürütülüyor.

Bölgegazetesi