Van'da eğitime kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, " Olumsuz hava şartları nedeniyle 20.01.2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. " denildi.