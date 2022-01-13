Van'da eğitime kar engeli!
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10