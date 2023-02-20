Van'da eğitim öğretim dönemi başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi gecikmeli olarak bugün başladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi nedeniyle 6 Şubat’ta açılması beklenen okullar 15 gün süreyle tatil edilmişti.

Uzatılan yarıyıl tatilinin sona ermesi ile birlikte bugün tüm ülkede olduğu gibi Van’da da okullar açıldı. İlk ders zilinin çalması ile birlikte 324 bin 566 öğrenci ile 18 bin 547 öğretmen ders başı yaptı.

Okula kavuşmanın buruk sevincini yaşadıklarını belirten öğrenciler, “Uzatılan tatil bizim için bir şey ifade etmedi. Çünkü arkadaşlarımız, binlerce insan depremde hayatını kaybetti. Bu kadar insan hayatını kaybederken bizler tatilde eğlenemezdik” dediler.iha