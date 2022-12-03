Van'da 90 gönüllü "öğretmen" çocukları geleceğe hazırlıyor

Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'na gelen 90 gönüllü öğretmen, ilkokul öğrencilerine derslerinin yanı sıra yeni nesil öğrenme eğitimleriyle gelişimlerine yardımcı oluyor.

EĞİTİM 03.12.2022, 14:15 03.12.2022, 14:34
Van'da 90 gönüllü "öğretmen" çocukları geleceğe hazırlıyor

Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki parkta gönüllü görev yapan öğretmenler, her gün öğrencilere bilişim, İngilizce, fen bilgisi, matematik, sanat, drama, okuma ve tasarım derslerini anlatıyor.

Parkta kurulan tasarım ve beceri atölyeleri ile bilişim ve sanat odalarında öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme, projeler oluşturma becerilerini geliştirmelerine katkı sunan öğretmenler; robotik kodlama, 3D baskı cihazı gibi yeni nesil öğrenme yöntemleriyle de çocukların daha donanımlı olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Eğitim parkı yöneticisi Cesim Yariz, AA muhabirine, her çocuğun değerli olduğunu hissedebilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesi, bilimin ve sanatın zengin dünyasıyla tanışabilmesi şiarıyla çalıştıklarını söyledi.

Tüm çocuklara potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı tanımayı amaçladıklarını belirten Yariz şunları kaydetti:

"Çocukların sevebileceği mekanlar oluşturuyor, soran, sorgulayan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada çok amaçlı alanlar, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, bilişim ve sanat odaları, tasarım ve beceri atölyeleri, serbest etkinlik odaları, drama ve sanat atölyeleri yer alıyor. 90 gönüllü öğretmenimiz var. Günde 300 öğrenciyi merkezimizde ağırlıyoruz. Yılda yaklaşık 6 bin öğrenci merkezimizin faaliyetlerinden yararlanıyor. Çocukları servislerimizle alıyoruz. Genelde bu imkanlara ulaşmada zorluk çeken, sosyoekonomik durumu iyi olmayan çocuklar buraya geliyor. Onlara önem veriyoruz. Etkinlikler sayesinde çocukların gelişimlerini görebiliyoruz. Geri bildirimler bizim için çok önemli. Hem çocuklardan hem de velilerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

"Çocukların yaşamına dokunmak beni mutlu ediyor"

Van Gölü Anadolu Lisesinden öğretmen Dilek Orak ise çocuklarla tanışmaktan ve vakit geçirmekten mutlu olduğunu, bir yandan öğretirken diğer yandan da onlardan bir şey öğrendiğini anlattı.

Ders dışındaki boş zamanlarını merkezde geçirdiğini belirten Orak, "Etkinlik yapmak, çocukların yaşamına dokunmak beni mutlu ediyor. Üniversite yıllarımda tesadüfen burayla tanıştım. Daha sonra çocuklarla ders vermek istedim. 2013'ten bu yana sürekli geliyorum. Farklı etkinlikler yapıyor, resim çiziyor, zamanı en güzel değerlendirerek çocukları geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Feleknaz Taybar da çocukların öz güvenini artırmaya, bilinçlendirmeye, keşfedilmeyen yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Karşılık beklemeden geleceğin teminatı olan çocukları yardımcı olmaya çabaladığını aktaran Taybar, "Çocukların hayal dünyasına girebilmek, onları geleceğe hazırlamak çok güzel bir duygu. Boş vakitlerimi çocuklara yardımcı olarak değerlendiriyorum. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İngilizce öğretmeye çalışıyorum. Ülkem ve çocuklar için gönüllülüğümü sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

"Kaliteli vakit geçiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde görevli bilgisayar öğretmeni Sema Tuna 7 yıldır TEGV gönüllüsü olduğunu bildirerek "Buraya haftada iki gün gelerek bilgisayar dersi veriyorum. Çok kaliteli vakit geçiriyoruz. Çocuklar burada kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Gönüllü olmaya karar verdiğimde birçok etkinliğin eğitimini aldım. Atölyelerde eğlenceli vakit geçirerek etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Burası çocuklar için mükemmel bir yer." dedi.

TEGV gönüllüsü Berkay Şaran ise "Harita Mühendisliği bölümü mezunuyum. İlkokul 5. sınıftayken TEGV'le tanıştım. Benim için ayrı bir yeri vardı. Hafta sonları gidiyordum. Bu bir bayrak yarışı. Onlar beni aydınlattılar. Ben de şimdiki çocukları bilgilendirmek için gönüllüyüm. Çocukluğumu burada geçirdim. Şimdi de TEGV gönüllüsü olarak çocuklara destek veriyorum. Bunu bir borç olarak görüyorum. Burada bulunduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.AA

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