Van'da 324 bin öğrenci ve 18 bin öğretmen için yarıyıl tatili başladı

Van’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte 324 bin 566 öğrenci ile 18 bin 547 öğretmen için yarıyıl tatili başladı.

EĞİTİM 20.01.2023, 11:34
Van'da 324 bin öğrenci ve 18 bin öğretmen için yarıyıl tatili başladı

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Van’da 324 bin 566 öğrenci ile 18 bin 547 öğretmen için yarıyıl tatili başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 23 Ocak-03 Şubat 2023 tarihleri arasında devam edecek olan yarıyıl tatilinin öğrencilere hem dinlenme hem de ikinci dönemle ilgili planlamalarını yapma fırsatı verdiğini vurgulayarak, “Tatil boyunca öğrencilerimiz kitap okuma, gezip görme gibi faaliyetlerle birlikte aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçireceklerdir.

Okullarına zinde ve dinlenmiş olarak dönerek, akademik ve sosyal başarılarının daha da yükselmesini sağlayacaklardır. Ayrıca öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığımızca ilk kez ara tatilde açılacak olan matematik ve İngilizce kurslarına katılmalarını bekliyoruz. Bu çerçevede bir eğitim ve kültür şehri olan Van’ımızda, karnelerini alan 324 bin 566 öğrencimiz ile görev yapan 18 bin 547 öğretmen ve idarecimize teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.

Faruk Aslan isimli veli ise karnesinde kırık notu olan öğrencilere kızılmaması gerektiğinin altını çizerek, “Veliler çok önemlidir. Çocuk takdir veya teşekkür belgesi getirmediği zaman psikolojik olarak kendisinde sıkıntı oluyor. Bu durumlarla karşılaşan ailelerin kızmak yerine destek olması lazım. Çocuklarının bu psikolojiyi atması için onunla ilgilenmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Karnelerini alan öğrenciler ise tatilde hem dinlenip hem eğleneceklerini söylediler. Sene sonunda sınava girecek olan öğrenciler ise tatilde bile ders çalışacaklarını ifade ettiler.

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