Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı

Kentte eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen ders başı yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlkokulu ile Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, soğuk hava nedeniyle sınıflarda saygı duruşuna bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tatilin bitmesiyle okula gelen öğrenciler, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini belirtti.AA