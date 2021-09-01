Van'da 183 bin öğrenci ders başı yapacak

6 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim öncesi Van'da temel eğitimde bin 200 okulda, 183 bin 87 öğrenci ile 12 bin 77 öğretmen yaklaşık bir buçuk yıldır gördükleri uzaktan eğitimin ardından ders başı yapacak. Yeni öğretim yılı, salgınla ilgili kaygılar, aşı ve test tartışmaları, öğretmen açıkları gibi kaygılarla başlıyor. Van'da temel eğitimde 183 bin 87 öğrenci uzun bir aranın ardından yeniden sınıflarına geri dönecek.

Van'da temel eğitimde 9 bin 448 öğrenci ana okulda, 83 bin 228 öğrenci ilkokulda, 90 bin 411 öğrenci ise ortaokulda ders başı yapacak. Öğrenciler temel eğitimde bin 200'e yakın okulda 70 bin derslikte eğitim öğretime başlayacak. Van genelinde 183 bin 87 öğrenci temel eğitimde ders başı yaparken, 12 bin 77 öğretmen ise görev alacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri başladı. 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda koronavirüs salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticiler için kılavuzlar hazırlayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Hazırlanan kılavuzlar kapsamında okullarda müdür yardımcıları ve nöbetçi öğretmenlerin yanı sıra psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacak.

Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek ve okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları okula maske takarak gelmenin yanı sıra, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskeler ücretsiz olarak verilecek.

VELİ VE ZİYARETÇİLERE SINIRLANDIRMA

Veli ve ziyaretçilerin, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ NASIL OLACAK

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Van Bölge Gazetesi

