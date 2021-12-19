Van AFAD ekipleri 1 yılda 96 olaya müdahale etti

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bu yıl 96 olaya müdahale etti.

EĞİTİM 19.12.2021, 13:46
Van AFAD ekipleri 1 yılda 96 olaya müdahale etti

2021 yılı içerisinde trafik kazası, mahsur kalma, boğulma, göçük ve çökme, hayvan kurtarma, kayıp şahıs arama, çığ ve sel felaketleri başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden AFAD ekipleri, yıl içerisinde 96 olaya müdahale ederek hayat kurtardı. AFAD Van İl Müdürlüğü ekipleri, bir yılda 31 trafik kazası, 4 boğulma, 5 sel ve su baskını, 41 kayıp şahıs ve mahsur kalma, 2 deprem, 1 yıldırım düşmesi, 2 şüpheli paket, 9 kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer savaş tehlikesinin mevcut olabileceği durumlarda alınan koruyucu önlem (KBRN) görevi ve 1 yüzük sıkışması olayına müdahale etti.

Ekipler, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan yaralıları da çıkartarak hayat kurtardı. Yine mahsur kalma ve göçük olayında da birçok kişinin yaşama tutunmasına vesile olan ekipler, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle ilçelerde görev yapan kurucular başta olmak üzere belediye çalışanları, STK üye ve gönüllüleri ile arama kurtarma çalışmaları için gönüllü olan vatandaşlara eğitim verdi.

Bir yıllık arama kurtarma faaliyetlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, 2021 yılının afetler açısından çok talihsiz bir yıl olduğunu belirterek, “Örneğin yaşanan yangınlar, Kastamonu Bozkurt bölgesindeki ve Sinop Ayancık bölgesindeki sellerle ilimizde yaşanan seller açısından çok tahlisiz bir yıl oldu.

İlimiz açısından baktığımızda özellikle 15 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında çok ciddi anlamda su baskınları ve selle mücadele ettik. Bunun yanı sıra 25 Eylül ve 29 Ekim tarihlerinde ilimizin Tuşba ilçesinde yaşanan sel afetlerinde mümkün olduğunca vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Hem sel esnasında hem de sel sonrası zararların karşılanması konusunda elimizden geleni yaptık. İş alanımız çok geniş. AFAD olarak bir yıl içinde toplam 96 olaya aktif olarak müdahale ettik. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında olabildiğince yanlarında olduk” dedi.iha

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