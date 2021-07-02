Vali Bilmez Vanlı LGS birincilerini ödüllendirdi
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye birincisi olan Vanlı iki öğrenciyi kabul ederek ödüllendirdi.
LGS sınavında sorularının tamamını doğru cevaplayıp 500 puan alarak Türkiye’deki 97 birinci öğrenci arasına Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar ve kentteki özel bir kolejin öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ da girdi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, büyük başarı elde eden Türkiye birincisi Hakan Şakar ve Yusuf Enes Yolcudağ’ı Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kabul ederek kutladı. Öğrencilerin gayretlerinin karşılığını aldığını söyleyen Vali Bilmez, “Türkiye’de Van’ın sesi, gururu oldunuz.
Program, Vali Mehmet Emin Bilmez’in LGS birincisi öğrencileri ödüllendirip fotoğraf çekimiyle son buldu.iha
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