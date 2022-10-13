Üniversitelilere ulaşım desteğinde ödenecek ücret belli oldu

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında dar gelirli ailelere yapılacak ödemelerle ilgili ve öğrencilere yapılacak ulaşım desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, kiracıların da doğal gaz faturası desteğinden faydalanabileceğini belirterek, "Doğalgaz tüketimi için 950 TL ile 2 bin 500 TL arasında destek sağlıyoruz" dedi.

Yanık "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Aile Destek Programı ile ne tür yenilikler yapıldı?

''Biz sosyal yardımların, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mızın bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil, genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?

''Kapsamını genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanların desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı ise birer yıllık dönemlerle uygulanan bir program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

''EKİM AYI DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA YAPILACAK''

Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

''Ekim ayı ödemelerine de başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak''

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ

Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?

''İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız''

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ

Doğalgaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Destek miktarı ne kadar oldu, yararlanma koşulları değişti mi?

''Öncelikle bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödeme yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, artık kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Bu kapsamda sayı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''

Bir önceki Kabine toplantısı sonrasında açıklanan “Ulusal Hane Ziyareti” programı, ne içeriyor, hangi amaca yönelik-ne tür çalışmalar yürütülecek bu program kapsamında?

''Biz hizmetlerimizi talepten ziyade ihtiyaç odaklı olmaya çevirdik. Bu kapsamda “Ulusal Hane Ziyareti” bu dönemde en önemsediğimiz proje. Yardıma ihtiyacı olanları taramak ve tespit etmek istiyoruz. Hedefimiz 26 milyon, 26 milyon haneye ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda çıkan verilerle birlikte daha sonra yapacağımız yardımları daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştireceğiz''

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği. Uygulama nasıl olacak?

''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının, lisans ve 25 yaş altı olanların, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız''

TEK YÖN İÇİN 500 LİRA

''Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Bu ödeme yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira yardım yapılacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak''

Haber7