Üniversiteler sınavsız mı öğrenci alacak? YKS sınavı kalkacak mı?

Üniversite sınavları kalkacak mı? Üniversite hayali kuran milyonlarca genç yıllardır gece gündüz demeden üniversite sınavına hazırlanmakta. Hayalindeki bir üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler destekleme kurslarına giderek YKS sınavına hazırlanıyor. YKS sınavının tamamlanmasından sonra üniversite sınavına ilişkin son dakika bomba açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Devlet Bahçeli’nin üniversite sınavı açıklamasından sonra YKS değişecek mi? Üniversiteler sınavsız mı öğrenci alacak? Sınavsız üniversite mi geliyor?

Üniversiteye girişler sınavsız mı olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli’nin gündeminde hafta sonu yapılan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite sınavı vardı. Bahçeli, konuşmasında YKS sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bahçeli’nin en dikkat çeken açıklaması ise sınavsız üniversite vurgusu oldu.

Bahçeli, “Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.” ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli’nin üniversite sınavına ilişkin açıklamaları: “Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2 buçuk milyona ulaşan kardeşlerimizin gelecekleri için ter döktüğü YKS sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır.

Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım.

Üniversite sınavları kalkacak mı?

Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. “yeniakit