Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Özvar duyurdu, beklenen açıklama geldi

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olurken YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Deprem sonrası ve eğitim-öğretime verilen ara sonrası 'Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, tatil mi, online-uzaktan eğitim mi?' soruları yanıt buldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin yaptığı açıklamada alınan yeni kararları duyurdu. İşte tüm detaylar...

EĞİTİM 17.02.2023, 15:56
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Özvar duyurdu, beklenen açıklama geldi

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detaylar bugün Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitime ara verilmişti. 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin beklenen duyuru gelmişti. Bu duyurunun ardından kamuoyunun merakla beklediği açıklama geldi.

ÜNİVERSİTLER İÇİN 'HİBRİT EĞİTİMİ' MESAJI
Kameraların karşısına geçen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta uzaktan eğitime başlanacağına; nisan ayında ise hibrit öğrenim seçeneğinin yeniden ele alınacağını duyurdu.

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YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Özvar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yüksek öğretim öğrencisinin 377 bini söz konusu 11 ilde kayıtlıdır. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır. Deprem bölgesinde ikametli olup başka illerde eğitim alan yaklaşık 250 bin öğrencimiz vardır. Türkiye'deki öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır.

18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personeli bulunmaktadır.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VE PERSONELLERİMİZ ARASINDA MAALESEF KAYIPLARIMIZ VAR"
Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız da bulunmakta. Birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personelimiz mevcuttur.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik, veriler toplamaya başladık. Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı ve/veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı toplam neredeyse üniversitelerimiz kadardır. Deprem kayıplar bakımından bütün üniversitelerimizin neredeyse tamamında etkili olmuştur.

11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görüldü. Çok az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumda, hâlen afetzedelere hizmet sunmakta.

Bundan sonraki süreçte, yani iyileşme sürecinde üniversitelerimize çok kritik roller düşmekte. Kurulumuz tarafından birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bütün çabamız eğitim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanması.

20 ŞUBAT'TA UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR
Ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilecek, hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.

Bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılmasına,

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE DEVAM EDECEK
Eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine karar verildi.

  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Gazi Üniversitesi
  • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi - Erciyes Üniversitesi
  • Adıyaman Üniversitesi - Atatürk Üniversitesi
  • Hatay M. Kemal Üniversitesi - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
  • İskenderun Teknik Üniversitesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN ALINAN KARARLAR
Özel öğrencilik konusunda da bazı kolaylıklar getirmeyi planlıyoruz. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde 1. derecede yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine, kendilerinden ayrıca eğitim ücreti talep edilmemesine karar verilmiştir.

Kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi. Yüksek öğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yüksek öğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Öğrenim ücreti konusunda da vakıf üniversitelerde okuyan öğrencilerle alakalı da bir karar tavsiyemiz var. Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızın depremden etkilenen illerde 1. derecede yakını vefat eden veya konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine ertelemelerini, kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir.

FİNAL, BÜTÜNLEME, TEK DERS SINAV TARİHLERİ
Güz dönemi sınavlarına katılamayan öğrencilerle ilgili de karar aldık. 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders sınavlarıyla yeterlik veya test sınavı olup katılamayanlar için ilgili yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

İmkanların elverişli hale gelmesi durumunda yüz yüze eğitim olanakları da değerlendirilecektir."

NE OLMUŞTU?
Üniversiteler ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ardından YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı belirtilmişti.

Mynet

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