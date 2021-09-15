Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitime hangi tarihte başlayacak?

2019 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan salgın, tüm dünyayı etkiledi. Salgın nedeniyle eğitimlerini uzaktan almak zorunda kalan milyonlarca üniversiteli öğrenci bu yıl eğitimin nasıl olacağını ve ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversiteler ne zaman eğitime başlayacak? Üniversiteler uzaktan mı olacak yüz yüze mi? Üniversitelerde yüz yüze eğitim mi olacak? Yoksa online mı?

Alınan tedbirlerin ardından ilkokul, ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylülde eğitime başlayacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencileri üniversitelerin ne zaman açılacağını ve yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını sorguluyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021-2022?

Öncelikle öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı verecek olursak, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Dersler ise her üniversitede farklı tarihlerde başlamaktadır. Genel itibariyle ise Ekim ayının başında birçok üniversitede dersler başlayacak.

Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurumu (YÖK) da yazılı bir açıklama yaptı.

13 EYLÜL’DEN ÖNCE AŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

* Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme” çalışmaları yapılmıştır.

* Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde “Koronavirus Komisyonları” oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

* 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda “yüz yüze eğitime” başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

* Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.