Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açıldı mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlköğretim, Ortaöğretim ve Liselerde okullar yüz yüze şekilde başladı. Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? sorusu akıllara geldi. Üniversiteler açıldı mı, ne zaman başlayacak? sorusu da yanıt buldu. 1,5 yıldır uzaktan eğitim modeliyle ders yapan üniversiteler bu sene yüz yüze olarak eğitimlerine başlayacaklar.

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

Üniversiteler henüz eğitim-öğretim yılına başlamadılar. Üniversitelerde yeni kayıt dönemi devam ediyor. Bu sebeple kayıt döneminin sona ermesinin ardından üniversitelerde 2021-2022 yılı eğitim-öğretim takviminin belli olması bekleniyor.

Üniversiteler

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılının 13 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Türkiye genelinde gençlerde aşılamanın hedeflenen hızda devam etmesi dolayısıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüz yüze yapılacak. Üniversitede yüz yüze eğitim hakkında YÖK Başkanı Erol Özvar önemli açıklamalarda bulundu. YÖK Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Yeni bir akademik yıla giriyoruz. Ekim ayının başında üniversitelerimizle açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle umumi bir açılış gerçekleşecektir.

YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini de önceden göremediğimiz gibi salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim-öğretim usullerinin de (hibrit, uzaktan, dijital, online vb.) üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık.

Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler.

Üniversitelerimiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamıştır."

2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre; YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi açıköğretim kayıtları ise bugün itibariyle başladı.