Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?
Üniversite tercihleri ile ilgili aramalar şimdiden başladı. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak kazandı.
YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum halinde tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım sürerken, puanların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başlayacak. Peki, ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?
ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Ancak geçtiğimiz 2020 yılında 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 27 Temmuz 2020'de açıklanmıştı. 2020 üniversite tercihleri de sonuçların açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlamıştı.yeniakit
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